Lozano al Napoli, Gazzetta: si attende solo il tweet ufficiale di De Laurentiis. Nessun problema per i diritti d'immagine

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano sarà un nuovo giocatore del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non lascia spazio ad interpretazioni. L'attaccante di proprietà del PSV settimana prossima sarà in Italia per le visite mediche di rito.

Lozano al Napoli, manca solo l'annuncio ufficiale

Secondo quanto riferisce la Rosea, ormai, manca solo il tweet di Aurelio De Laurentiis per ufficializzare il colpo. Superati anche i problemi relativi ai diritti d'immagine, il grosso dell'accordo è stato trovato nell'incontro a Napoli con l'agente di Lozano, Mino Raiola.