Lozano al Napoli, CalcioNapoli24 aveva svelato la pista in esclusiva addirittura il 25 dicembre!

Hirving Lozano al Napoli, è ufficiale. Oggi 23 agosto è arrivato l'annuncio che tutti i tifosi e gli addetti ai lavori, che seguono con amore e dedizione le vicende sulla squadra partenopea, aspettevano da mesi. Un acquisto prospettivo, di enorme valore tecnico, il più costoso della storia del club. Non è nel nostro stile autocelebrarci, l'umiltà ci ha contraddisto da sempre negli ultimi 9 anni, ma la genesi di questa trattativa porta la firma di CalcioNapoli24.it e di un nostro storico collaboratore, Bruno Galvan.

Lozano-Psv, esclusiva CN24 25 dicembre

CalcioNapoli24, esclusiva occhio Lozano

Lozano al Napoli, idea caldeggiata da Raiola. Clausola Pachuca

Lozano-Psv, esistenza clausola rescissoria

Lozano-Napoli, il 25 dicembre la prima esclusiva CN24

Era il 25 dicembre 2018 quando scrivevamo dei piani mercato di Giuntoli per l'estate. I nomi sul taccuino era Kouamè e Piatek del Milan (trattative confermate), Veretout (corteggiamento durato mesi), Barella, Lazzarri e appunto Lozano: "La stella del Psv, il tuttocampista e la freccia tricolore: il punto sul mercato del Napoli per giugno". Successivamente vi abbiamo svelato della clausola pro Pachuca del 20% e della clausola rescissoria presente nel contratto e pretesa dagli olandese. Tutto rigorosamente documentato da screenshot, in un contesto dove basta aprire un profilo twitter con nomi fantasiosi e bizzarri, scopiazzare qua e là info, per sentirsi fonte accreditata e meritevole di seguito.