Lovera-Napoli, forte interesse ma nessuna accelerazione: tra 6 mesi può essere ingaggiato a costo zero, la situazione [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - E' certamente un nome nuovo quello di Maximiliano Lovera, trequartista classe 1999 del Rosario Central, che questa mattina è stato accostato al Napoli dal Corriere dello Sport. L'argentino è un elemento molto promettente: può ricoprire il ruolo di trequartista, ma anche di esterno offensivo. Ha un dribbling nello stretto interessante così come una discreta velocità, ma la precisione nei tiri al momento non è il suo forte. Lo scouting Ssc Napoli ha avuto modo di apprezzarlo durante le spedizioni in Sud America per l'altro talento albiceleste Augustin Almendra. Il Rosario Central è un'autentica fucina di talenti, è la città di Leo Messi e dell'idolo dei tifosi partenopei Ezequiel Lavezzi.

Mercato Napoli, spunta il nome di Maximiliano Lovera

Lovera al Napoli, ipotesi costo zero tra 6 mesi

La redazione di CN24 ha raccolto in esclusiva alcuni dettagli su questa indiscrezione lanciata dai colleghi del Corriere dello Sport questa mattina. Lovera aveva un contratto in scadenza lo scorso giugno, ma il Rosario central ha fatto scattare l'opzione unilaterale per prolungarlo fino a dicembre 2019. la valutazione del cartellino fatta dagli argentini è sui 2,5 milioni. Il Napoli così come l'Udinese ed alcuni club turchi sono interessati al ragazzo. Nella fattispecie Giuntoli ha avuto relazioni positive, ma vedrebbe Lovera come un investimento non da prima squadra ma come pedina da dirottare in prestito una volta acquisito. Non c'è stata un'offerta ufficiale fanno trapelare dal club argentino. La sensazione è che il Napoli voglia strappare un accordo ora con il ragazzo per poi prenderlo a parametro zero tra sei mesi.

