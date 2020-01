Lobotka-Napoli, Gazzetta: Giuntoli ha incassato l'ok di ADL, oggi vola in Spagna per chiudere. A stretto giro visite mediche ed ufficialità

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, oggi Cristiano Giuntoli volerà in Spagna per chiudere l'affare Stanislav Lobotka con il Celta Vigo. C'è ancora un po' di idstanza tra l'offerta partenopea e la richiesta galiziana. Ecco cosa scrive nel dettaglio la rosea:

"Cristiano Giuntoli partirà stamattina per raggiungere Madrid dove incontrerà i dirigenti del Celta Vigo per definire l’operazione che porterà prestissimo Stanislav Lobotka a Napoli. All’appuntamento saranno presenti pure i due manager del giocatore, Jasurek e Zimonczyk, oltre al diesse galiziano, Minambres. Il viaggio di Giuntoli ha lo scopo di accelerare la chiusura della trattativa. Prima della partenza ha avuto l’ok definitivo di Aurelio De Laurentiis che vuole mettere il centrocampista a disposizione di Rino Gattuso già per l’inizio della prossima settimana. L’incontro di lunedì tra gli emissari dei due club, è servito per presentare l’offerta e per capire i margini della richiesta. In effetti, il Napoli ha proposto un prestito (3 milioni) con obbligo di riscatto a giugno (17) per un totale di 20 milioni di euro, a fronte di 25 chiesti dal presidente del Celta Vigo. Lui, è convinto di aver già fatto un sostanzioso sconto, perché il giocatore ha una clausola di 50 milioni di euro. Da parte sua, De Laurentiis ritiene che l’offerta fatta sia giusta per un giocatore che non ha nessuna esperienza in Italia e che dovrà, in qualche modo, ambientarsi alla nuova realtà. L’impegno di Giuntoli è quello di rientrare a Napoli con lo stesso Lobotka per fargli sostenere le visite mediche a Villa Stuart in modo da fargli raggiungere Castel Volturno a strettissimo giro. Con il giocatore c’è l’accordo, percepirà uno stipendio di 2 milioni di euro per i prossimi cinque anni".