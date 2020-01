Lobotka-Napoli, da Vigo si rassegnano: "Difficile immaginarlo ancora con la maglia del Celta, possibile firma in settimana"

Calciomercato Napoli. La trattativa per l'arrivo in azzurro di Stanislav Lobotka prosegue serrata: ieri il centrocampista slovacco è stato escluso dalla gara contro l'Osasuna dall'allenatore, segnale che la contrattazione con i partenopei è entrata in una fase decisiva. Intanto da Vigo il portale "FarodeVigo.es" analizza la situazione senza giri di parole, con gli spagnoli ormai rassegnati alla partenza del regista. Ecco un estratto di quanto scrivono:

Napoli-Lobotka, le ultime dalla Spagna