Lobotka-Napoli, Tuttosport: le nuove condizioni poste dal Celta per chiudere subito, si attende rilancio di ADL. Per Stanislav è pronto un quinquennale

Calciomercato Napoli - Sulle pagine di Tuttosport, si leggono le ultime sulla trattativa tra Napoli e Celta per quanto riguarda il centrocampista Lobotka. Ecco cosa scrive il quotidiano.

"L’operazione Lobotka entra nel vivo: la Ssc Napoli ha il sì del centrocampista slovacco ed ora vuole convincere il Celta Vigo ad accettare un giusto prezzo. Al regista scelto da Rino Gattuso per la risalita in classifica verrà riconosciuto un quinquennale da 2 milioni a stagione. Il Napoli puntava sul prestito oneroso con obbligo di riscatto, gli spagnoli hanno detto sì alla cessione dello slovacco, ma solo a titolo definitivo. Il Celta si accontenterebbe anche della metà dell’importo della clausola rescissoria di 50 milioni: per questo motivo ha invitato il Napoli ad alzare l’offerta a 25 milioni perché i 18 più 2 di bonus proposti dagli azzurri non sono stati ritenuti congrui. Il ds Cristiano Giuntoli, che deve respingere la concorrenza del Milan, aspetta un cenno dal presidente Aurelio De Laurentiis per chiudere l’affare".