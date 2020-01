Lobotka-Napoli, le mosse del Celta: c'è l'esigenza di evitare contestazioni, ma Stani vuole solo l'azzurro

Ultime calcio Napoli - Gli indizi che arrivano dalla Galizia convogliano verso la prova: Stanislav Lobotka è vicinissimo al Napoli, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Ormai serve un pizzico di pazienza e qualche angolo da smussare sulle forme di pagamento e per evitare che a Vigo ci siano contestazioni, visto che stasera il Celta giocherà contro l’Osasuna. Al momento è più probabile che il centrocampista slovacco non scenda in campo stasera e il perché lo ha spiegato il tecnico del club biancoceleste galiziano, Oscar Garcia Junyent. Il giocatore è preso dalla trattativa e vuole il Napoli, con il quale ha un accordo di massima. Ma c’è da attendere la volontà del club spagnolo e pure l’esigenza di non creare problemi sulla piazza”