Lobotka-Napoli, il Celta fa muro: ora chiede 30 milioni [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - E' sempre Stanislav Lobotka il primo nome per il ruolo di regista che dovrebbe arrivare al Napoli durante questa finestra di calciomercato invernale. Un lungo tira e molla tra il Celta e la dirigenza azzurra che al momento non trova sbocchi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, il club galiziano non avrebbe al momento intenzione di cedere il giocatore per meno di 30 milioni per due motivi:

Il primo riguarda la clausola di futura rivendita presente nel contratto che lega lo slovacco al Celta, che prevede la cessione del 25% della somma che gli spagnoli percepirebbero dalla cessione del giocatore, e che andrebbe nelle casse degli olandesi del Nordsjaelland. Il secondo sarebbe costituito dal fatto che il Celta Vigo è una societa economicamente sana, e che non ha urgenza di vendere i propri gioielli per questioni di bilancio.

A quanto pare, nonostante Lobotka si sia promesso al Napoli, la società non si sente ostaggio del calciatore e potrebbe pensare di trattenerlo se il club azzurro non verserà la cifra richiesta. Si continua comunque a trattare ad oltranza, ma il Napoli sarebbe pronto a fiondarsi su altri profili se non dovesse sbloccarsi la situazione. Lobotka, però, rimane il primo nome sulla lista delle preferenze del Napoli e continua a filtrare ottimismo per vederlo finalmente all'ombra del Vesuvio. Fatto sta che lo slovacco è meno azzurro rispetto a qualche giorno fa.

Non è comunque da escludere che possa essere una strategia per spingere il Napoli ad alzare la sua offerta!!!