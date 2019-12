Lobotka-Napoli, Gazzetta: si attende l'annuncio ufficiale. Ecco quando potrebbe essere a disposizione di Gattuso

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà ormai per fatto l'affare Lobotka alla Ssc Napoli. Il Celta avrebbe di fatto accettato la proposta degli azzurri. Ecco cosa scrive la rosea.

"È soltanto questione di ore per l’annuncio ufficiale del trasferimento di Stanislav Lobotka dal Celta Vigo al Napoli. Ieri c’è stato l’incontro a Madrid tra gli emissari del club galiziano, il manager del giocatore e Maurizio Micheli, uno dei collaboratori di Cristiano Giuntoli. Il confronto tra le parti è stato positivo, il Napoli ha informato il Celta di essere disposto a trovare un’intesa nel più breve tempo possibile, perché Rino Gattuso vorrebbe il giocatore a disposizione a partire dalla prossima settimana. Micheli ha presentato l’offerta di Aurelio De Laurentiis che consiste nel prestito immediato per 3 milioni di euro e il versamento di 17 milioni a giugno con la formula dell’obbligo di riscatto. La proposta napoletana è stata accettata dai rappresentanti spagnoli, ma l’ultima parola spetterà al presidente del Celta. L’impressione è che l’accordo sia cosa fatta, che dovrà soltanto essere ratificato, dopodiché Lobotka volerà a Roma per le visite mediche per poi raggiungere Gattuso a Castel Volturno".