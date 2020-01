Lobotka-Napoli, Sky: chiusura vicina, il Celta Vigo ha già trovato il sostituto

Ultime notizie mercato Napoli - Continua senza sosta il lavoro di Cristiano Giuntoli, intenzionato a chiudere un doppio colpo per puntellare in maniera importante la linea mediana a disposizione di Gennaro Gattuso. E', a tal proposito, tutto fatto per Diego Demme, con l'italotedesco in viaggio verso Roma in questi istanti e che si sottoporrà nella giornata di domani alle visite mediche nella capitale ma, stando a quanto riportato da Sky Sport, si avvicina la chiusura anche di un altro colpo. Gli azzurri, infatti, hanno alzato a 21 milioni la loro offerta per Stanislav Lobotka e questa cifra dovrebbe bastare per ottenere il sì del Celta Vigo, che nel frattempo ha già trovato in Guido Rodriguez del Club America il sostituto dello slovacco. Il giocatore, invece, dal canto suo ha già accettato le condizioni proposte da Aurelio De Laurentiis: 5 anni di contratto a 1,8 milioni di euro a stagione.

