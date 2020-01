Venerato a CN24: "Smentito incontro tra Giuntoli e gli agenti di Lobotka. Trattativa in fase di stallo, ecco quando può sbloccarsi"

Calciomercato Napoli - Arrivano novità in merito agli ultimi movimenti di mercato della SSC Napoli. A riportarli ai microfoni di CalcioNapoli24.it è il collega della Rai Ciro Venerato. Arrivano conferme sulla call conference avvenuta quest'oggi con gli agenti di Stanislav Lobotka. In giornata gli agenti dello slovacco sono rimasti a Vigo. Non si sono incontrati a Napoli con il Ds Giuntoli. La trattativa è ancora in fase di stallo ma pronta a decollare la prossima settimana. Ballano 5 milioni tra domanda e offerta. Ma il Napoli ha in mano l'accordo con il centrocampista pronto a forzare la mano al Celta.