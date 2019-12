Venerato a CN24: "Lobotka-Napoli, si punta a chiudere prima del 6 gennaio: formula e cifre ufficiali dell'affare"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"Sono arrivati nel Celta Vigo le mail del Napoli tramite gli intermediari della trattativa le offerte per Lobotka. Le cifre ufficiali sono queste: la prima offerta è questa prestito con obbligo di riscatti pari a 3 milioni più 12 con la garanzia di ricchi bonus legati alla qualificazioni in Champions e non solo. Il Celta ne chiede 20 secchi, la distanza è di 5 milioni. Il Napoli spera di consegnare Lobotka a Gattuso prima del 6 gennaio quando ci sarà l'Inter. Il 3 gennaio ci sarà un'accelerata con il ritorno in Italia di Giuntoli e De Laurentiis. Il ragazzo ha già firmato con il Napoli sulla base di 5 anni a 1.8 milioni più bonus. Il nome di Danilo Pereira non è mai stato nell'orbita Napoli: il calciatore è stato proposto undici giorni fa da Vigorelli"