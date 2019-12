Il Mattino - Telefonata Lobotka-Hamsik, il Napoli prepara l'offerta: la cifra che farebbe crollare il Celta

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino mette in evidenza la voglia di vestire la maglia azzurfa del Napoli del centrocampista Stanislav Lobotka (25 anni) del Celta di Vigo. Da qualche anno è finito nei radar dello scouting di Cristiano Giuntoli, secondo il quotidiano ci sarebbe stata una telefonata tra Lobotka ed Hamsik

Chi meglio di Marek avrebbe potuto spiegargli il valore della maglia azzurra e la magia di una piazza come quella di Napoli. Poche parole, nel perfetto stile-Hamsik, ma incisive. Non è stato necessario parlare troppo per convincerlo che questa poteva essere la scelta giusta per il presente, ma soprattutto per il futuro. È bastato dirgli il trattamento che la città gli ha riservato da giocatore e poi da ex azzurro.

Il Napoli, invece, è pronto a mettere 15 milioni sul piatto fin da subito. L’offerta agli spagnoli arriverà nelle prossime ore, forse prima ancora del nuovo anno. Difficile che possa arrivare un sì immediato e infatti gli azzurri sono pronti a rivedere l’offerta a ritoccarla verso l’alto spingendosi fino a 18-20 milioni. Per queste cifre, allora il Celta Vigo potrebbe vacillare fino al punto di crollare.