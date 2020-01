Lobotka e Demme al Napoli, Gazzetta: oggi saranno in tribuna all'Olimpico per conoscere Gattuso. Spunta già la data del doppio esordio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà ulteriori dettagli sui due arrivi a centrocampo di Demme e Lobotka:

Stipendi Napoli, quanto guadagnano Lobotka e Demme

"Il mediano della nazionale slovacca sarà a Roma, domani pomeriggio, per sottoporsi alle rituali visite mediche, a Villa Stuart. Con ogni probabilità, una volta terminato l’iter sanitario, il giocatore si trasferirà all’Olimpico per assistere alla partita ed è lì che potrebbe incontrare anche Rino Gattuso e farne la conoscenza. Alla partita dovrebbe assistere anche Diego Demme che ha già sostenuto le visite mediche. Probabilmente, oggi dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2024. L’ex regista del Lipsia guadagnerà 2 milioni di euro a stagione. Poi, sarà la volta di Lobotka. Se supererà le visite mediche, si sposterà negli uffici della Filmauro, dove troverà l’a.d. del club, Andrea Chiavelli, col quale firmerà l’accordo che avrà scadenza giugno 2024. Lo slovacco guadagnerà uno stipendio di 1,8 milioni a stagione. Lobotka e Demme dovrebbero essere a Castel Volturno, lunedì, alla ripresa degli allenamenti. I due conosceranno i compagni. Con loro, Rino Gattuso avrà composto le coppie di centrocampo. Demme e Lobotka potrebbero essere disponibili per la gara di coppa Italia, martedì, contro il Perugia".