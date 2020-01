Lobotka al Napol, TuttoSport: “Dopo la partita con l’Osasuna il Celta potrebbe dare l’ok. ADL alza ancora l’offerta”

CALCIOMERCATO NAPOLI - I colleghi dell’edizione odierna di TuttoSport fanno il punto della situazione in merito alla questione legata agli acquisti della Ssc Napoli a centrocampo. Gattuso spinge per un nuovo regista.

“Incontro ieri a Castel Volturno tra il direttore sportivo del Napoli Giuntoli e il suo collaboratore Maurizio Micheli con una parte dell’entourage di Stanislav Lobotka, l’obiettivo numero uno per il mercato di gennaio. L’altra parte invece, è rimasta a Vigo per continuare le trattative col Celta. A Napoli si è ribadita la volontà di assicurare al centrocampista slovacco un quadriennale da 1,8 milioni a stagione e l’intenzione di aumentare leggermente l’offerta al Celta Vigo. Per cedere Lobotka, il presidente del club spagnolo Mourino chiede almeno 25 milioni di euro e gli azzurri sono intenzionati ad arrivare a 20 più 2 di bonus. La risposta dovrebbe arrivare all’inizio della settimana prossima, anche perché non ci sono i tempi per mettere lo slovacco già a disposizione di Gattuso per il match contro l’Inter in programma lunedì. Inoltre, dopo questo turno di campionato, la Liga si fermerà per una settimana per dare spazio alla Coppa del Re. L’impressione è che dopo la partita con l’Osasuna, il Celta possa dare il via libera per la cessione di Lobotka al Napoli”.