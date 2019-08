Llorente-Napoli, Tuttosport annuncia: tra oggi e domani è attesa la firma sul contratto, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è a Capri e dovrebbe restare per tutta la settimana sull’isola, da dove dirigerà le operazioni di mercato in questa arroventata ultima settimana di contrattazioni. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, a firma di Raffaele Auriemma, queste sono ore decisive per la firma dello svincolato 34enne Fernando Llorente.

Llorente-Napoli, le ultime novità