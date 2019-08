Fernando Llorente è arrivato da pochi minuti a Villa Stuart per svolgere le consuete visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il Napoli. In giornata potrebbe anche arrivare l'ufficialità del trasferimento. Llorente dovrebbe firmare un biennale da 2.5 milioni di euro a stagione. In allegato le prime immagini ell'attaccante spagnolo di Gino Mancini.