Il Roma - Llorente, Giuntoli ci sta facendo un pensierino: verso la fine del mercato si può concludere

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, potrebbe avere un attaccante di riserva. Il nome è Fernando Llorente. Il puntero di Pamplona sta cercando una squadra dove poter dare tutto a 35 anni suonati. Lo afferma l'edizione odierna de Il Roma:

"Giuntoli ci sta facendo un pensierino. Può anche darsi che verso la fine del mercato si possa concludere questo affare. Ameno che Llorente non decida di andare altrove. Pare, però, che abbia già dato il suo assenso e sarebbe ben lieto di poter vestire la maglia partenopea e cercare di dare il suo contributo in campionato e in Champions League. Arriverebbe a costo zero e con uno stipendio neanche troppo esigente. Sta ad Ancelotti decidere se è il caso e naturalmente anche a De Laurentiis che di solito non preferisce prendere gli ultrà 30enni"