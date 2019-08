Sportitalia - Llorente promesso sposo di Ancelotti! L'Inter vira su Sanchez, si aspetta Icardi

Calciomercato Napoli- Fernando Llorente è nel mirino del calcio Napoli. Lo afferma il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, direttamente dalla trasmissione Speciale calciomercato sui canali di Sportitalia.

"Llorente promesso sposo di Ancelotti. Il Napoli aspetta ancora Mauro Icardi, ma Ancelotti ha avuto diversi contatti con Llorente, l'Inter non proverà a chiudere per l'attaccante spagnolo, ormai è ad un passo da Alexis Sanchez. Lozano sarà atteso domani in Italia, Llorente potrebbe arrivare a prescindere dalla questione Icardi. ADL continua i rilanci ma Icardi non lascia spiragli per ora".