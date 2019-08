Llorente-Napoli, Gazzetta: Occhio all'Inter! E' la prima scelta di Conte che l'ha già allenato, chiesto un biennale

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Inter dopo l'affare sfumato Dzeko. Pronte diverse alternative. La prima nella lista di Conte è quella per lo svincolato Fernando Llorente, obiettivo mercato Napoli nelle ultime settimane.

Il piano B adesso è diventato per forza il piano A. Sfumato l’arrivo di Edin Dzeko, che aveva da tempo l’accordo con l’Inter ma stufo del tira e molla con la Roma ha preferito il ricco rinnovo di Trigoria sino al 2022, i nerazzurri ora devono muoversi per dare ad Antonio Conte il secondo centravanti di livello internazionale dopo il colpo Romelu Lukaku, già pronto ad affiancare Lautaro Martinez nella prima di campionato con il Lecce, lunedì prossimo a San Siro. Ma nella lista della spesa dei dirigenti nerazzurri il primo nome è quello di Fernando Llorente. Rimasto a spasso dopo l’addio al Tottenham, l’ex attaccante della Juve a 34 anni è un usato sicuro e affidabile che può fare il cambio di Lukaku. Bianconero con Conte e Marotta, Fernando non costa nulla (ecco perché il suo arrivo è il più semplice) ed è attratto da una nuova avventura importante in Champions, dove l’anno scorso è arrivato in finale con gli Spurs. Cerca un contratto biennale, soluzione che l’Inter sta prendendo seriamente in considerazione, anche se il tifo sognava l’arrivo di Dzeko e non si scalda troppo davanti al nome del gigante di Pamplona.