Llorente-Napoli, Gazzetta: firmato contratto biennale, cifre e dettagli

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dà ulteriori dettagli sull'acquisto di Fernando Llorente da parte del Napoli:

"«Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con il Napoli. Sicuramente ci aspettano grandi momenti da vivere insieme e io farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti». Sono le prime frasi da azzurro dello spagnolo, postate su Instagram a commento della sua firma su un contratto biennale da 2,5 milioni di euro, ufficializzato ieri mattina come da tradizione dal presidente Aurelio De Laurentiis. Poi Fernando aggiunge: «Ringrazio tutti i tifosi di questa grande squadra per l’affetto che già da subito mi avete dimostrato». Ed è feeling immediato con i napoletani, felici di accogliere un giocatore di grande esperienza internazionale"