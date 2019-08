Llorente-Napoli, Gazzetta conferma: accordo totale, possibile ufficialità già in giornata

Calciomercato Napoli - Stanotte vi abbiamo raccontato in esclusiva dell'accelerata finale del Napoli per lo svincolato Fernando Llorente. accordo era stato trovato già nei giorni scorsi con l'attaccante che percepirà 2,5 mln a stagione per due anni con opzione per il terzo. Non resta dunque da aspettare l'ufficialità che, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport potrebbe avvenire anche in giornata. Ecco cosa scrive l'edizione odierna della rosea sull'attaccante svincolatosi dal Tottenham: "Intanto comunque Giuntoli ha sempre il sì di Fernando Llorente, almeno fino a stasera: sarà ufficializzato oggi?"

