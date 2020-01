Llorente-Inter, Gazzetta: il Napoli non vuole privarsene, ma tutto ancora può cambiare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Llorente e l'Inter: "In casa Inter l’addio di Matteo in questo mercato era la condizione vincolante per poter spingere l’acceleratore sul vice-Lukaku, una delle richieste più pressanti di Antonio Conte. I nomi in ballo da settimane sono Fernando Llorente e Olivier Giroud. Al momento sembra che nei tavoli della trattativa con il Napoli per Politano non abbia trovato spazio il trasferimento a Milano di Fernando. Il 34enne spagnolo, 23 partite e 4 gol con Ancelotti e Gattuso, sarebbe l’uomo perfetto per fare rifiatare l’attaccante belga. Ovviamente non guasta il fatto che Conte lo conosca benissimo per i trascorsi vincenti in comune alla Juve e l’avesse puntato già la scorsa estate, prima che lo svincolato spagnolo finisse in azzurro. Però il Napoli adesso non vorrebbe privarsi dell’ex Tottenham. Non è escluso, comunque, che la situazione possa cambiare ancora da qui a venerdì, giorno di chiusura del mercato. Lo stallo sul nome di Llorente spinge nuovamente i radar nerazzurri sull’altro vecchio volpone dell’attacco Olivier Giroud, che sembrava finito in seconda fila nel ballottaggio interista"