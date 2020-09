Llorente-Genoa, Gazzetta: idea fuori gioco, ci sono due motivi dietro il no alla trattativa per lo spagnolo del Napoli

Ultime calcio Napoli – Resta valida l’intenzione del Genoa di provare ad abbassare l’età media della rosa, giudicata dal ds Faggiano troppo alta, e in questo senso l’ingaggio di Ranocchia e di Pavoletti rappresenterebbero due eccezioni come racconta la Gazzetta dello Sport:

"In un Genoa di Maran che dovrebbe vestirsi almeno inizialmente con il 3-5-2, esiste concretamente l’ipotesi di un ritorno di Pavoletti a Genova. Pavoletti, in ogni caso, se dovesse muoversi da Cagliari, arriverebbe al Genoa in prestito. Fuori gioco, invece, l’idea di arrivare allo spagnolo Llorente del Napoli. I motivi del no alla trattativa? Principalmente due: i 35 anni di età e l’ingaggio elevato"