Repubblica - Benevento forte su Zaza, l'alternativa è Llorente del Napoli

Calciomercato Napoli - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica riportano le ultime indiscrezioni in merito alle prossime mosse di mercato del Benevento:

"Questa promozione in A vogliamo condividerla con tutti, non ci saranno rivoluzioni » , conferma il presidente giallorosso. Già circolano le prime voci di mercato. E con un personaggio come Vigorito sulla scena (aveva in mente l’anno scorso di ingaggiare Ibrahimovic) non mancherà il colpo a sorpresa, in particolare per l’attacco. I nomi? L’ultimo rilanciato da radio mercato è quello di Simone Zaza, reduce da una stagione non esaltante con il Torino ( 15 presenze e 3 gol), ma l’alternativa potrebbe arrivare via Napoli. E potrebbe essere Fernando Llorente".