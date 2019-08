Timo Werner ha rinnovato il proprio contratto con il Red Bull Lipsia nelle scorse ore. Secondo quanto riferito dal portale Kicker, all'interno del rinnovo sarebbe stata inserita una clausola da 30 milioni di euro. Dettaglio che non è passato inosservato al quotidiano tedesco. Secondo i colleghi, una clausola così bassa sarebbe stata inserita per favorire il Bayern Monaco, con il quale ci sarebbe già un accordo di massima per un trasferimento durante la prossima finestra di mercato estiva.