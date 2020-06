Lille, l'allenatore Galtier: "Osimhen andrà via! Ricorda Aubameyang, può giocare ovunque. È ossessionato dal gol come Cavani"

Calciomercato Napoli - Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha rilasciato una lunga intervista a RFI sull’attaccante nigeriano Victor Osimhen, obiettivo di mercato del Napoli:

“Se devo dirla tutta, ha una innata capacità tecnica, è come un dono. Aubameyang è un po’ come lui, e ha lavorato tanto per raggiungere livelli altissimi. Ha avuto l’intelligenza di andare ad un club intermedio come il Borussia Dortmund ed è lì che si è formato. Penso che caratterialmente Osimhen sia un po’ come lui, anche a livello di relazioni umane. Nel momento in cui sceglierà il suo prossimo club - perchè non giriamoci attorno, andrà via sicuramente -, avrà bisogno di integrarsi subito, e capire cosa servirà per rimanere ad alti livelli”