Lille, Gabriel: "Non so se piaccio o meno al Napoli e a Gattuso. Non conosco la mia nuova destinazione, ma voglio giocare. Sul web si legge di tutto..."

Gabriel, difensore brasiliano del Lille, ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe, quotidiano francese:

"Andrò al Napoli e piaccio tantissimo a Gennaro Gattuso? Non lo so, non abbiamo parlato. Su internet e sui social network spuntano fuori tante cose, ma non so quale sia la verità. Ogni giorno si leggono cose diverse: 'Gabriel va là, Gabriel va qua...', ma in realtà non sappiamo ancora dove andrò. Ovunque mi trasferirò, sarà per giocare".

"Voglio arrivare il più in alto possibile, sono approdato in Europa per questo. Serie A o Premier League? Sono entrambi buoni campionati. Voglio giocare e voglio farlo in una squadra che mi permetta di arrivare in Nazionale, perché è il mio grande obiettivo, il mio sogno. [...] Al Lille sono migliorato molto, soprattutto nei passaggi tra le linee; prima di giocare in Ligue 1, non ne facevo troppi. Oggi giorno, i grandi difensori non sanno solo spezzare le linee di passaggio, ma sanno anche creare spazio e trovare la profondità. Sono cresciuto abbastanza sotto questo punto di vista. Adesso devo iniziare a segnare di più. Sono sul piede di partenza? Se sapessi cosa potrà davvero accadere, non vi mentirei; ma non lo so, quindi aspetto. Sto riflettendo. E' gratificante sapere che molte squadre parlano di me".