Lille, David: "Rinnovo? Non so se hanno parlato con il mio agente, non ci penso proprio anche se ci sono state delle voci. Rimarrò qui finché..."

Calciomercato Napoli - L'attaccante canadese del Lille Jonathan David ha totalizzato 16 reti e 2 assist in campionato, 23 gol in 40 partite tra tutte le competizioni. Piace al Napoli, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Voix Sports.

L'attaccante del Lille Jonathan David parla a La Voix Sports:

"Mi resta ancora un anno di contratto. Francamente non ci penso proprio, anche se negli anni scorsi ci sono state delle voci. Sono al Lille e rimarrò qui finché non firmerò un contratto con un altro club. Per me è sempre stato così.

Rinnovo? Non so se hanno parlato con il mio agente oppure no. Ne parleremo a fine stagione. Mancano ancora partite importanti e voglio concentrarmi su quello che sta succedendo in campo"