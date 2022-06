Liga, l'annuncio di Tebas fa tremare il Napoli: "Mercato sbloccato per il Barcellona"

Calciomercato Napoli - Ultime notizie di calciomercato dalla Spagna con l'annuncio del presidente della Liga Tebas che dà il via libera al Barcellona per i nuovi acquisti, tra gli obiettivi anche Koulibaly del Napoli.

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ai microfoni di Tiempo de Juego ha parlato della situazione economica dei catalani del Barcellona: "Il Barcellona ha approvato in assemblea modalità per rimediare alle perdite, ora devono renderle esecutive e andare avanti con la vendita di BLM e con il tema dei diritti tv. Loro conoscono i numeri e quanto potranno ottenere, quindi possono comprare Robert Lewandowski, Bernardo Silva e chi vogliono loro". Le parole di Tebas sono molto chiare, in quel "chi vogliono loro".