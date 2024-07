Lega Pro, Mirko Conte in pole per allenare la Turris: con Manna ha condiviso l'esperienza al Lugano

Notizie Calcio - La Turris sta per ufficializzare il nuovo allenatore. Il sodalizio corallino è infatti ad un passo dalla firma con il tecnico Mirko Conte. L'ex difensore, tra l'altro ha giocato anche con il Napoli nel 1997-98 totalizzando 9 presenze, ha un feeling particolare con Giovanni Manna. Con l'attuale ds del Napoli ha infatti condiviso l'esperienza in panchina ai tempi del Lugano dove Manna ricopriva il ruolo di Club Manager. Conte è stato, nell'ultima stagione, il vice allenatore della Juventus Next Gen.