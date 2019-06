Lecce, Sticchi Damiani: "Parliamo col Napoli, rapporto buono: Rog e Inglese nomi da prima fascia per noi! Su Gaetano..." [ESCLUSIVA]

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"Viviamo la serie A con grande serenità, stiamo lavorando intensamente a partire dallo stadio dove vogliamo fare un restyling. Gaetano? La nostra politica sarà un mix tra giovani ed esperti. Questo è un profilo di qualità, so che il nostro ds sta parlando con Giuntoli. Non so i nomi che trattano, ma i rapporti con il Napoli è buono. Inglese e Rog sono profili di prima fascia per chi come noi deve salvarsi"