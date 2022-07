Le regole sulla multiproprietà impongono a ADL di scegliere tra Napoli e Bari nell’estate del 2024

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno soffermandosi sul calciomercato disegna anche la strategia societaria di De Laurentiis

Il mercato è il regno della precarietà, ancora di più dove ha preso corpo il diktat di De Laurentiis: «Nessuno è incedibile». Il patron del Napoli sta perseguendo la strategia d’abbassare il monte ingaggi, è una fase particolare della sua gestione, condizionata anche dalla battaglia contro le regole sulla multiproprietà che gli impongono di scegliere tra Napoli e Bari nell’estate del 2024. Ieri è stato ufficialmente presentato al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni il ricorso per impugnare la decisione della Corte d’Appello della Figc di confermare la decisione del Tribunale Federale Nazionale. Il calciomercato non ha certezze, la legge per cui nessuno è incedibile si è manifestata nella vicenda Koulibaly, trasferitosi al Chelsea per una cifra vicina ai 40 milioni di euro ad un anno dalla scadenza del contratto.