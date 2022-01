Lazio, Sarri chiede rinforzi: vuole Vecino ed Allan per il suo centrocampo

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Avventura fin qui dalle alterne fortune per Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, con il tecnico biancoceleste che ha bisogno di rinforzi per la linea mediana. Per questo motivo, stando a quanto raccontato dal quotidiano "Il Messaggero", avrebbe chiesto due suoi pupilli. Si tratta, infatti, di Vecino dell'Inter, sul quale c'è anche il Napoli, che è in scadenza di contratto e che ha già allenato all'Empoli, e di Allan, per il quale l'Everton avrebbe aperto alla cessione in prestito per i prossimi sei mesi.

