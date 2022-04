Da Roma - Cena De Laurentiis-Lotito, tre nomi di mercato sul tavolo: tutti i dettagli

Una cena nel cuore di Napoli, al tavolo Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis: nel menù politica calcistica, ma pure mercato. La novità la riportano i colleghi di Roma di LaLazioSiamoNoi.

"I due presidenti hanno trovato tempo e modo di sondare diversi calciatori delle rispettive rose. La Lazio è interessata a Mertens, Lotito voleva capire se da parte di ADL ci fosse o meno l'intenzione di proporre il rinnovo.

Altro nome quello di Petagna che in estate potrebbe lasciare Napoli: non ha esattamente le caratteristiche ricercate da Sarri, ma può essere un profilo conveniente nel rapporto qualità-prezzo.

Il Napoli non ha mai dimenticato Luis Alberto, gli azzurri sono delusi da rendimento di Zielinski che in estate può finire sul mercato: De Laurentiis però non vuole spingersi oltre i 20 milioni di euro, per questo Petagna potrebbe rappresentare una carta utile per i partenopei"