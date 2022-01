Ultimissime di calciomercato per la Lazio con l'annuncio di Bargiggia che svela come la Lazio non accontenterà il proprio allenatore Maurizio Sarri per il mercato bloccato.

Lazio: mercato bloccato, Sarri non sarà accontentato

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia sulla Lazio di Sarri. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

"I bergamaschi hanno preso Boga e stanno bene così. La Roma ha già fatto quello che doveva fare. La Lazio è immobile sul mercato e non credo accontenterà le richieste dell'allenatore".

