Sfuma clamorosamente per la Lazio l'acquisto di David Silva. Era tutto fatto col calciatore spagnolo, per lui pronto un triennale e visite mediche già fissate, ora il colpo di scena: il calciatore ha firmato per la Real Sociedad, col club che ha già annunciato ufficialmente il calciatore che ha scelto la sua maglia, la numero 21