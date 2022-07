Laudisa: "Kim sarà un nuovo calciatore del Napoli, Simeone ha caratteristiche adatte al gioco di Spalletti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista:

"Kim sarà un nuovo calciatore del Napoli, manca solo l'ufficialità. L'intesa è stata raggiunta ieri al telefono, poi si sono limati i classici dettagli. Sarà l'erede di Koulibaly, così come si augurano i tifosi azzurri.

Simeone-Napoli, Petagna-Monza? Simeone è reduce da una stagione strepitosa, vedremo se poi gestirà le pressioni di una piazza importante come Napoli. Una cosa è certa: Simeone ha caratteristiche più adatte al gioco di Spalletti, mentre Petagna è un attaccante-boa, meno mobile e meno avvezzo a poter giocare in coppia con Osimhen. Il prossimo anno non mi aspetto un Napoli simile a quello dello scorso anno. Ci sono stati tanti cambi e che si è perso un leader come Koulibaly. Spalletti resta il garante del bel gioco, quindi su questo non mi preoccuperei tanto.