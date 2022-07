Laudisa: "Curioso sul secondo portiere del Napoli. Prossima serie A? Corsa a due per lo scudetto"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show con Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista:

"Il vice di Meret? Ci sono tante candidature. Meret non ha dimostrato ancora le sue qualità, ma il prolungamento di contratto dice che il Napoli crede in lui. Sono curioso anche io quale strada verrà intrapresa da De Laurentiis e Giuntoli. Di certo non dovrà essere un profilo ingombrante.

La prossima Serie A? Sulla carta potrà essere una corsa a due Inter-Juve, ma lo scorso campionato ha detto il contrario. Poi il mercato è ancora molto lungo: mancano almeno 40 giorni, tutto può ancora succedere".