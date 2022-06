La Stampa - Si riaccende la pista Nandez per la Juventus

Nandez nel mirino della Juventus, secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La stampa. In passato il calciatore era stato accostato al Napoli

Si riaccende la pista Nahitan Nandez per la Juventus, dopo che già in gennaio i bianconeri avevano sondato il terreno con il Cagliari per l'acquisto del centrocampista uruguaiano.

Però prima la Juventus abbia necessità di sfoltire la rosa a centrocampo, con Arthur (offerto all'Arsenal) e Aaron Ramsey in uscita.