La Stampa - Meret nel mirino del Torino: Alex in lista con altri due portieri, la situazione

Calciomercato Napoli - Torino a caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione: tre per il momento i possibili candidati, fra i questi c'è anche Alex Meret. Che al momento attende la decisione del Napoli. Come confermato dal suo agente Pastorello, "l'accordo di massima col Napoli c'è, il problema è che o decidono di puntare su Meret o cercheremo questa sicurezza altrove. Anche l'errore con l'Empoli, se avesse giocato sempre, non sarebbe successo".

Calciomercato Napoli, Meret nel mirino del Torino

Meret è allora nel mirino del Torino. Sia Milinkovic-Savic che Berisha potrebbero non giocarsi il posto come portiere titolare del Torino 2022/2023. Il club granata infatti è a caccia di un nuovo estremo difensore, visto che sia il serbo che l’albanese non sembrano aver convinto.

Mertens e Meret

Oltre a Varela, secondo ‘La Stampa’, il club pensa anche a Meret e Cragno, il cui futuro a Napoli e Cagliari è ancora tutto da decifrare. I due giocatori sono stati già seguiti in passato, ma Varela sarebbe potrebbe essere preferito anche per il basso costo dell’operazione.

Le parole dell'agente di Meret

Ecco le parole dell'agente di Meret rilasciate a Repubblica:

"Sono certo che Alex sarà uno dei primi 4-5 portieri al mondo. È stato incredibilmente penalizzato dal dualismo con Ospina, ha pagato questa situazione. Anche Donnarumma vive una situazione simile, per loro la continuità è troppo importante. Finora con Alex non abbiamo accettato il rinnovo perché vogliamo chiarezza: l'accordo di massima col Napoli c'è, il problema è che o decidono di puntare su Meret o cercheremo questa sicurezza altrove. Anche l'errore con l'Empoli, se avesse giocato sempre, non sarebbe successo"