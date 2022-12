La Roma vuole Frattesi: trattativa in corso, offerte due contropartite!

Calciomercato Serie A: l'edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sui movimenti in casa Roma, con l'allenatore José Mourinho determinato a costruire una squadra in grado di vincere.

Roma su Frattesi

Pur dovendo fare i conti con i vincoli imposti dal Fair play finanziario, la Roma ha già messo a punto l'acquisto di Ola Solbakken, calciatore norvegese svincolato. Dopo di lui, l'obiettivo principale per il calciomercato della Roma resta Davide Frattesi del Sassuolo, centrocampista che è stato spesso accostato anche al Napoli.

Il Corriere della Sera, a tal proposito, scrive: "Roma e Sassuolo non si sentono da un po’, ma nei prossimi giorni i giallorossi dovrebbero incontrare l’agente del calciatore per pianificare una strategia". Il Sassuolo valuta Frattesi ben 30 milioni di euro, ma la Roma conta su uno sconto del 30% e sull'inserimento di due giovani contropartite, Bove e Volpato, per i quali i giallorossi sperano di riservarsi un diritto di "recompra". In alternativa anche Shomurodov potrebbe finire nella trattativa per Frattesi.