La Nuova Ferrara - Gattuso ci ha provato, ha insistito col Napoli per avere Petagna subito a disposizione

Calciomercato Napoli - Andrea Petagna oggi sosterrà le visite mediche per diventare un nuovo tesserato del Napoli. Accordo pluriennale, ma calciatore azzurro lo diventerà davvero solo alla fine di questo campionato. A giugno, come racconta La Nuova Ferrara:

"La stagione la terminerà a Ferrara, inseguendo la salvezza alla corte di mister Semplici. Ieri Spal e Napoli hanno raggiunto la quadra per un’intesa: Gattuso ci ha provato, insistendo col suo club per avere Petagna subito. La Spal ha fatto muro, dunque l’acquisto è stato definito ora ma l’attaccante rimarrà in prestito a Ferrara. Tra società accordo firmato sulla base di 17 milioni di euro più 3 di bonus. I Colombarini avevano speso 3 milioni nel 2018 per il prestito oneroso, poi 12 la scorsa estate per rilevarne definitivamente le prestazioni sportive. Con questa operazione, si sono garantiti una plusvalenza"