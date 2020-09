Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de 'La Nazione', la Fiorentina avrebbe messo in stand by la trattativa Piatek, per discutere col Napoli del possibile acquisto di Milik. La chiave per arrivare al polacco sarebbe la cessione agli azzurri di Cutrone che giocherebbe l'Europa League, e potrebbe essere inserito nella trattativa anche Pezzella.