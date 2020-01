"La cessione al Napoli è inspiegabile, ridicolo incassare solo 12mln", bufera a Lipsia per l’inattesa partenza di Demme

Napoli calcio ultimissime - Bufera a Lipsia per l’inattesa partenza di Diego Demme in direzione Napoli, come testimoniato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ha protestato RB Live, il sito dei Red Bullen, portavoce della tifoseria biancorossa:

«La cessione al Napoli è inspiegabile. Come è mai possibile separarsi da un giocatore così prezioso proprio nel momento in cui il Lipsia punta a vincere le Bundesliga?»

Il quotidiano Die Welt ha titolato «il Lipsia vende il suo idolo per fare cassa», ma l’operazione è contestata duramente non solo dal punto di vista tecnico: