L'Équipe - Napoli su Locko, è sfida ad una squadra di Premier per l'esterno del Brest

Secondo i francesi di L'Équipe, diversi club in tutta Europa stanno iniziando a testare il terreno per il terzino sinistro 22enne Bradley Locko del Brest, tra cui il Napoli.

Napoli su Locko?

Come racconta L'Équipe, il Nottingham Forest in Premier League ed il Napoli sarebbero interessati a mettere alla prova la determinazione del club francese di mantenere uno dei giocatori di punta della scorsa stagione che ha contribuito a raggiungere la storica impresa della qualificazione alla Champions League.

Si ritiene che nessun club abbia formalizzato un’offerta per il francese, con il Nottingham Forest ritardato dalla necessità di rispettare il Fair Play Finanziario. Tuttavia, si ritiene che siano interessati a trovare un terzino poiché non eserciteranno l'opzione per acquistare Nuno Tavares dall'Arsenal.

Anche il Napoli sta valutando una mossa per il terzino che attualmente si sta allenando con la Francia Under 23 in vista dei Giochi Olimpici. Come il Forest, anche il Napoli non può fornire a Locko una coppa europea la prossima stagione.