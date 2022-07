L'Équipe - Kim mette in stand-by Napoli e Rennes, irrompe un club di Premier League!

Come riportato da L'Équipe, il difensore del Fenerbahce Kim Min-jae non si unirà al Rennes, club della Ligue 1, nonostante i lunghi colloqui tra le parti interessate. Il giocatore piace ed è trattato anche dal Napoli.

Affare Kim Min-jae, interviene la Premier League?

Il Rennes pensava di essere stato coinvolto in una lotta diretta con il Napoli per ingaggiare il 25enne nazionale sudcoreano, dopo che entrambi i club avevano attivato la clausola rescissoria del giocatore questo fine settimana, fissata a circa 19,5 milioni di euro. Tuttavia, il difensore ha, finora, deciso di non accettare un'offerta dei due club che stavano trattando direttamente il suo contratto. L'Équipe specifica che il pagamento da parte del Napoli sarebbe suddiviso in due rate.

Motivo? Almeno un club della Premier League è in corsa per ingaggiare Kim Min-Jae e per questo il Rennes ha spostato l'attenzione su altri obiettivi. È improbabile che il club francese sia in grado di competere con i club inglesi con lo stipendio: nonostante non abbia rinunciato del tutto a ingaggiare il difensore, ora un accordo sembra improbabile nonostante la scorsa settimana fosse stato raggiunto un accordo verbale tra Rennes e Kim.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli