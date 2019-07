L'Inter prova l'affondo per Cavani, Gazzetta: pronto un triennale da 9 milioni

Notizie di Calciomercato - Potrebbe esserci l'Inter nel futuro di Cavani secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Cavani è evidentemente un giocatore molto diverso rispetto a quel Lukaku di cui Conte è innamorato da tempo, ma l’esperienza internazionale è una certezza per l’Inter, mentre l’amicizia con due nerazzurri di peso come Godin e Vecino potrebbe dargli una spinta verso Milano. In ballo, ovviamente, c’è quello che il club nerazzurro gli propone, al di là del progetto tecnico: l’uruguaiano al Psg ha un maxi stipendio da oltre 10 milioni di euro senza contare i corposi bonus. La famiglia Zhang è in grado di offrire un triennale da almeno 9 milioni netti, la stessa cifra presentata per avere il sì di Lukaku. In più, Suning potrebbe essere il passaporto per un futuro ancora più ricco in Cina: avere la strada spianata verso Nanchino dopo l’Inter potrebbe essere un bel bonus per convincere Edinson a salutare gli sceicchi"