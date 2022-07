L'ex Napoli Maksimovic resta in Serie A, ecco dove firmerà

I tifosi del Lecce che ieri pomeriggio hanno riempito le tribune del Quercia di Rovereto per vedere la seconda uscita estiva della squadra di Marco Baroni, possono gioire: è in arrivo il difensore serbo Nikola Maksimovic, 30 anni, ex Napoli. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport.

L'ex Napoli Maksimovic resta in Serie A

Come racconta il quotidiano in edicola, il responsabile del mercato Pantaleo Corvino ha chiuso l’accordo per portare in Salento un suo pupillo che a Lecce può rilanciarsi alla grande da protagonista dopo una stagione non esaltante col Genoa dove ha giocato 14 partite:

"Maksimovic ha ancora un anno di contratto col Genoa, ha accettato la proposta del Lecce. Con la società rossoblù mancano solo dei dettagli (una parte di stipendio dovrebbe pagarla il Genoa), ma sostanzialmente la trattativa è chiusa"

