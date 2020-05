L'Equipe - Icardi più vicino alla conferma: PSG orientato a riscattare l'argentino

Ultime calciomercato Napoli. Mauro Icardi è da tempo uno dei pallini di Aurelio De Laurentiis: il centravanti argentino, già cercato in passato, è stato nuovamente accostato ai partenopei in vista della prossima sessione estiva.

Mauro Icardi

Napoli-Icardi, pista difficile

Secondo quanto riportato da L'Equipe, tuttavia, il destino dell'ex Inter sarà ancora in Francia: infatti il PSG è pronto a riscattarlo dal club meneghino confermandolo al centro dell'attacco anche per le prossime stagioni. Ci sarà ovviamente da trattare visto che l'Inter chiede i 70 milioni pattuiti: il PSG chiederà invece un consistente sconto dopo il deprezzamento dovuto allo stop per il Coronavirus.